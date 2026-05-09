【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの青木裕子が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。豪華なステーキ弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ボリュームすごい」豪華ステーキ弁当公開◆青木裕子、豪華ステーキ弁当公開青木は「今日は豪華にステーキ弁当」とつづり、写真を投稿。正方形の弁当箱には対角線上にご飯が詰められ、反対側には大葉の上にステーキやゆで卵、ほうれん草