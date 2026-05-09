米金融大手JPモルガン・チェースをめぐる"異例の性加害訴訟"が、ウォール街で波紋を広げている。【写真を見る】SNS上で拡散された性被害告を発したJPモルガン元男性行員の全身像4月末、ニューヨーク州最高裁に匿名で提起された民事訴訟だが、原告がJPモルガン・チェースの元男性行員（35）と判明。訴状によると、男性は2024年春に同社レバレッジド・ファイナンス部門に入社した直後から、女性幹部（37）から繰り返しセクハラ