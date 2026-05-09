川棚町で開催されているトマトのイベント。 飲食店が小串トマトを使った自慢の料理を提供。旬の味を楽しむことができます。 【NIB news every. 2026年5月1日放送より】 ◆5つの農家だけで生産「幻のトマト」 （店員） 「今から、小串トマトの販売を開始したいと思います」 直売所にできた長い列。客のお目当ては、『小串トマト』。 川棚町小串郷の5つの農家だけで生産されているトマトで、“幻のトマト”