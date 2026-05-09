9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比920円高の6万3760円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては1046.35円高。出来高は6662枚だった。 TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比25ポイント高、TOPIX現物終値比28.02ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63760+9206662 日経225m