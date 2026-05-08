友成空 が、新曲「Teacher」のミュージックビデオを公開した。今作は3月20日(金)全国公開『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌として書き下ろされた楽曲。ミュージックビデオは全編ワンカットで撮影されており、徐々に変化していく空気感と緊張感が、楽曲の世界観をより鮮明に映し出す映像作品となっている。後半にかけて展開される友成空本人の歌唱シーンも大きな見どころとなっており、感情がむき出しになっていくパフォ