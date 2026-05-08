友成空 が、新曲「Teacher」のミュージックビデオを公開した。

今作は3月20日(金)全国公開『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌として書き下ろされた楽曲。ミュージックビデオは全編ワンカットで撮影されており、徐々に変化していく空気感と緊張感が、楽曲の世界観をより鮮明に映し出す映像作品となっている。

後半にかけて展開される友成空本人の歌唱シーンも大きな見どころとなっており、感情がむき出しになっていくパフォーマンスにも注目だ。本作を通して描かれているのは一体“誰の目線”なのか、映像内に散りばめられた演出や表情の変化にもぜひ注目しながら楽しんでほしい。

また、あわせて新曲「ノーマル」の配信リリースも発表された。こちらは6月10日(水)に2曲入りシングルとして配信リリースされる。

明日5月9日(土)からは、＜友成空 ONEMAN TOUR「心象風景」＞がスタート。MV公開、新曲リリース、そして全国ツアー開幕と、友成空の新たな展開に注目していただきたい。

◆ ◆ ◆

■友成空 コメント

『暗殺教室』のために書き下ろした「Teacher」ですが、作品のファンの方々はもちろん、触れたことがない方にも、この曲に込めたメッセージと情景が届くようなMVを目指しました。

舞台は誰もが見慣れた「学校」という場所ですが、よく観察すると、この映像は“生徒の目線”ではないことに気づくはずです。それこそが、MVの最大のテーマであり、見どころになっています。

今回のMVでこだわったのは「視点」です。見慣れた学校の風景の中に、あえて“生徒ではない誰か”の眼差しを忍ばせました。この視点の正体こそが、本作に込めた一番のメッセージです。撮影は、自分の放課後を思い出すような不思議な懐かしさの中、ワンカット撮影の緊張感を持って挑みました。終盤、僕が笑顔で歌っているシーンがあるのですが、あの瞬間、僕の目線の先にはお世話になった恩師たちを思い浮かべていました。

松本花奈監督やCHOCOLATE Inc.の皆さんの熱意、 素敵なキャストの方々やロケ地の学校の皆さんの協力がなければ、この温かい映像は完成しませんでした。ぜひ、ご自身の思い出と重ね合わせながら、この「視点」の物語を楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■「ノーマル」

2026年6月10日 配信スタート

Streaming & Download：https://tomonarisora.lnk.to/normal M1：「ノーマル」

M2：「YOU ARE SPECiAL」

◾️「Teacher」

2026年3月4日（水）リリース

Streaming & Download：https://tomonarisora.lnk.to/Teacher

◾️＜友成空 ONEMAN TOUR 「心象風景」＞ 2026年5月9日(土) 神奈川 ランドマークホール OPEN/START16:00/17:00

2026年5月10日(日) 愛知 SPADE BOX OPEN/START16:00/17:00

2026年5月31日(日) 宮城 誰も知らない劇場 OPEN/START16:00/17:00

2026年6月7日(日) 福岡 ROOMS OPEN/START16:00/17:00

2026年6月21日(日) 大阪 americamura Fanj twice OPEN/START16:00/17:00

2026年7月7日(火) 東京 Spotify O-WEST OPEN/START17:30/18:30 【スタンディング】※東京／名古屋／大阪

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) 【指定席】※横浜／仙台／福岡／東京2階席

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) URL：https://w.pia.jp/t/tomonarisora/

◾️台北ONEMAN LIVE＜Here Comes SORA!! in Taipei 友成空首次台北專場＞

2026年6月13日(日) MOONDOG OPEN/START 17:00/18:30

チケット：3/14(土) 日本時間13:00 販売開始