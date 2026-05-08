（嘉義中央社）6日午後、南部・嘉義県阿里山郷茶山村付近で、日本人観光客3人、台湾人1人が沢登りをしていたところ、日本人男性1人が滑ってけがをし、動けなくなった。男性は通報を受けて駆け付けた嘉義県消防局の隊員らに救助され、病院に搬送された。命に別条はない。消防局によれば、けがをした男性は、意識ははっきりとしており、右脚を骨折した疑いがある。隊員は現場到着後、救護措置を施した上で、ロープなどの器材を使い、