吉本新喜劇座員の大塚澪（29）が8日、大阪市内で13日発売の初著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」（東洋経済新報社）の刊行記念イベントに出演。オール巨人（74）とのトークショー、サイン会で集まった80人のファンを沸かせた。吉本の出版チャレンジ・オーディションでエントリーした800人の中から最後の30人に残った大塚。10項目ほど候補を挙げ、その8番目ぐらいに「私って怒った人、嫌いじ