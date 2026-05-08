2026年5月6日、声真似クリエイター・かいんじゅが自身のYouTubeチャンネルを更新。レトロ自販機を紹介する動画を投稿した。 （関連：【画像あり】「肉肉しそう」「あっさりしてるわ」かいんじゅが絶賛したレトロ自販機のチャーシュー麺） 「かいんじゅ」は、人気漫画『賭博黙示録カイジ』の主人公・カイジのモノマネを得意とする声真似クリエイターだ。チャンネルでは声真似をしながら料理する動画