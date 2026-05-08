雄大な北の大地の恵みや海の幸が一堂に会します。 長崎市の浜屋百貨店で8日から北海道の物産展が始まり、にぎわいをみせています。 カニやホタテなど海の幸をぜいたくに盛り込んだ弁当に。 とかち鹿追牛と道産牛ヒレを一緒に味わえます。 8日から長崎市の浜屋百貨店で始まった「夏の北海道物産展」。 北の大地から初出店の4店舗を含む、選りすぐりの49店が集結しました。 （長与町か