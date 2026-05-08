昨今では、AIによる要約記事を閲読する機会が増え、その活用がもたらす理解の深まりやニュース接触量の変化などが注目されています。スマートニュース株式会社（東京都渋谷区）が実施した「AI要約記事の閲読」に関する調査によると、政治・経済および事件・社会ニュースにおいて、約6割がAI要約記事により「理解が深まった」と回答したことがわかりました。では、AI要約記事の活用において、ユーザーはどのようなことを重視してい