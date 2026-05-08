JA愛知東は、女性職員が支店の現金515万円を着服していたと発表しました。女性職員は着服した金をクレジットカードの返済などに充てていたということです。 着服をしていたのは愛知県新城市のJA愛知東作手支店に勤める40代の女性職員です。 JA愛知東によりますと、女性職員は2024年6月から今年3月にかけて支店で保管している現金を出し入れする機械から515万円を抜き取り着服していました。 女性職員は着服