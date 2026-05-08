お笑い芸人の村上ショージ（70）が8日、都内で芸歴49年の集大成として挑むイベントをPRした。イベントは3種類。（1）大阪・なんばのLAUGH＆PEACE ART GALLERYで今月22〜24日に開催する初の個展「村上ショージの生き言葉展〜明日より今日」、（2）大阪・なんばグランド花月で今月24日に開催する個展開催記念ライブ「あなた75歳から売れるわよ。」「細木先生、少し早く売れそうです。」、（3）7〜12月に毎月1カ所、計6カ所を巡る全国