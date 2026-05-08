俳優・杉田かおる（61）が7日、自身のインスタグラムを更新。「昨日、連休最終日は、主人とのんびりカフェタイム」と書き出し、ゴールデンウィークの思い出ショットを披露した。【写真】「主人とのんびりカフェタイム」ゴールデンウィークの思い出ショット披露の杉田かおるカフェでは珍しいマレーシアのコーヒーを味わったそうで、「繊細でコクのある優しい美味しさ」とその味の感想を伝えた。また「写真の豆は、希少な、リベ