８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９０．３４ポイント（１．０９％）安の２６３３５．９４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５６．４０ポイント（０．６３％）安の８８６３．０８ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１４５５億４１２０万香港ドルに縮小している（７日前場は１６５７億７４５０万香港ドル）。中東情勢の不透明感が重しとなる流