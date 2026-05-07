第25回「聞き書き甲子園」は、全国12地域の森・川・海の「名人」を「聞き書き」する高校生を募集するにあたり、5月19日(火)にオンライン説明会を開催する。「聞き書き甲子園」について「聞き書き甲子園」は、平成14年度にスタートし、これまでに延べ2000人を越える高校生が参加してきたという。全国の高校生が日本列島の風土と文化を基盤に、森・川・海などの自然とかかわる営みに従事。先人から受け継いだ知恵や技を継承・実践し