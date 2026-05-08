将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。盤上は激しさを増しており、両者の構想力がぶつかり合う中、正午になり昼食休憩に入った。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第3局（生中継中）注目の“能登対局”は、解説陣も予想外だったという糸谷九段の封じ手を皮切り