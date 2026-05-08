テクタイトは、ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズより、高機能と低価格を両立したレーザー距離計「STEADY」を発売した。STEADY同製品は、24,970円という低価格ながら、上位モデルに引けを取らない高い測定性能を備えた新モデル。0.05秒という驚異的な瞬間計測と0.1yd単位の高精度表示を実現。さらに、カートなどの離れた場所からでも、ボールからピンまでの距離が可能な「3点間距離計測(3D計測)」をはじめ、