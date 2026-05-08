ゴルフ距離計測器ショットナビから高機能・低価格レーザー距離計「STEADY」登場
テクタイトは、ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズより、高機能と低価格を両立したレーザー距離計「STEADY」を発売した。
STEADY
同製品は、24,970円という低価格ながら、上位モデルに引けを取らない高い測定性能を備えた新モデル。
0.05秒という驚異的な瞬間計測と0.1yd単位の高精度表示を実現。さらに、カートなどの離れた場所からでも、ボールからピンまでの距離が可能な「3点間距離計測(3D計測)」をはじめ、優先的にピンフラッグを捉える「ピンシーク計測」、バンカーやクリークなど複数の目標物を一度に確認できる「スキャン計測」など、戦略的なプレーを支える多彩な機能を搭載している。
0.1yd表示画像
3点間距離計測(3D計測)
ピンシーク計測
スキャン計測
本体は116gと軽量かつコンパクト。視認性の高い緑・赤のOLED表示や、競技モード、高低差計測などの機能も搭載した。
STEADY
同製品は、24,970円という低価格ながら、上位モデルに引けを取らない高い測定性能を備えた新モデル。
0.05秒という驚異的な瞬間計測と0.1yd単位の高精度表示を実現。さらに、カートなどの離れた場所からでも、ボールからピンまでの距離が可能な「3点間距離計測(3D計測)」をはじめ、優先的にピンフラッグを捉える「ピンシーク計測」、バンカーやクリークなど複数の目標物を一度に確認できる「スキャン計測」など、戦略的なプレーを支える多彩な機能を搭載している。
0.1yd表示画像
3点間距離計測(3D計測)
ピンシーク計測
スキャン計測
本体は116gと軽量かつコンパクト。視認性の高い緑・赤のOLED表示や、競技モード、高低差計測などの機能も搭載した。