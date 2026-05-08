中東情勢の悪化で重油の安定的な確保が難しくなったとして、岐阜県池田町の「池田温泉」の本館が、8日から再び臨時休館となりました。池田町の町営温泉施設・池田温泉本館では、ボイラーを使って源泉を温めるために、1日あたり本館でおよそ600リットル、新館で800リットルほどの重油を必要としています。しかし、今年3月からの中東情勢の悪化で2つの施設をまかなうだけの重油が確保できなくなり、4月3日から本館を臨時