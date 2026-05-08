総務省「家計調査（2025年平均）」によると、高齢者無職世帯（二人以上世帯）の教養娯楽費は月額平均で約2万5,000円にとどまります。上場企業に勤めていた71歳のトモカズさん（仮名／71歳）のゴルフ関連費「月額12万円」は、平均的な世帯の約5倍という突出した数字です。なぜ彼はこれほどまでに「ゴルフ」に固執したのか？本記事では、トモカズさんの事例から、コミュニティを持たない高齢男性が陥りがちな罠について解説してい