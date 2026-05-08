副菜ではなく主役で！ 暑い時期に検索数を伸ばしていく野菜「なす」。スーパーなどでもお手頃価格で袋売りされているので、ついたくさん買ってしまう人もいるのではないでしょうか。味噌汁の具にしたり、煮浸しにしたり、いろいろ食べ方がありますが、今回はナスが主役になるレシピを5つご紹介します。たくさん食べるご家族も満足してくれること間違いなしです！ レンジ調理でめっちゃ簡単 毎日のごはん作りに疲れて、そろそろ