ボールを奪い合うクリスタルパレスの鎌田大地（左）＝7日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州カンファレンスリーグは7日、ロンドンなどで準決勝第2戦の2試合が行われ、鎌田大地が所属するクリスタルパレス（イングランド）はホームでシャフタル・ドネツク（ウクライナ）に2―1で勝ち、2戦合計5―2で決勝に進んだ。鎌田は後半43分まで出場した。ラヨ・バリェカノ（スペイン）は敵地でストラスブール（フラン