元人気子役で女優の谷花音（22）が7日、自身のインスタグラムを更新。調理師免許を取得したことを報告した。額に入った免許を誇らしげに掲げる写真に添えて「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と報告。「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と明かした。女優業と大学生活も兼ねた多忙の日々を振り返り「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼ