【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、8thシングル「PULSE」に収録されている新曲「DUM」のパフォーマンスビデオを公開した。 ■“人生という青春を謳歌しよう”というメッセージが込められたヒップホップ長の楽曲 「DUM」はパンチの効いたトラップビートと808ベース、繰り返されるシンセメロディに自由なバイブスを乗せたヒップホップ調の楽曲。作詞にはメンバーの田島将吾と西洸