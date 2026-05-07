INI、8thシングル収録曲「DUM」のパフォーマンスビデオ公開！遊び心をまじえながらダンスを楽しむメンバーの表情に注目

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INIが、8thシングル「PULSE」に収録されている新曲「DUM」のパフォーマンスビデオを公開した。

■“人生という青春を謳歌しよう”というメッセージが込められたヒップホップ長の楽曲

「DUM」はパンチの効いたトラップビートと808ベース、繰り返されるシンセメロディに自由なバイブスを乗せたヒップホップ調の楽曲。作詞にはメンバーの田島将吾と西洸人が参加しており、退屈な日常から少し抜け出して、自由にありのまま“人生という青春を謳歌しよう”というメッセージを等身大かつ遊び心ある歌詞で表現している。

5月8日にヘッドライナーとして出演する『KCON JAPAN 2026』のM COUNTDOWN SPECIAL STAGEで初披露することが決定しており、どのようなパフォーマンスになるのか期待が高まっている。

振り付けは、2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート「Top Singles Sales」で首位に輝いたウインターシングル「THE WINTER MAGIC」のタイトル曲「Present」を手掛けたWe Dem Boyzが制作。

特徴的なサウンドとクセになるビートに乗せ、歌詞のとおり、遊び心をまじえながらダンスを楽しむメンバーの表情にも注目だ。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

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