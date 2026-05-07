iDeCoやNISAなどの充実で投資が身近になり、やってみたい！ と考えている人も多いのではないでしょうか？ 近年では、月100円や月1000円などの少額から投資できる証券会社が増えており、より気軽に投資を始められるようになっています。 本記事では月1万円の投資でどれだけ資産を増やすことができるのかシミュレーションし、少額でも投資を始めるべきかどうかについて解説します。 月100円からNISAができる