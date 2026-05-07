コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）よりお客様の投票で選ばれた「パクチーチキンバーガー」2種を期間限定で販売している。さらに、お客様から寄せられた多くのご要望にお応えし、「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を2026年5月13日（水）より、期間限定で追加発売することが決定した。■パクチーバーガー総選挙で惜しくも一歩届かず