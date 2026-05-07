親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる、慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」いわゆる「赤ちゃポスト」の開設から、5月10日で19年を迎えます。 【写真を見る】「赤ちゃんポスト」開設19年で初めて "東日本からの預け入れ" 確認されずその背景に「東京での新設」…一方で北海道は閉鎖 院長が会見で明らかにしたこと これまでに193人が預けられていますが、慈恵病院の蓮田院長が会見を開き、昨年度の預け入れについて、「