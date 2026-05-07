【漫画】本編を読む『ねことじいちゃん』（ねこまき（ミューズワーク）/KADOKAWA）は、妻に先立たれた大吉じいちゃんと、相棒の猫・タマの暮らしを、四季の移ろいとともに描いたコミックエッセイだ。舞台は、老人と猫ばかりの小さな島。そんな穏やかな時間の中で紡がれる日常が心にじんわりと沁みてくる。第12巻では、テレビをテーマにしたエピソードが描かれる。ある日、タマがテレビを倒して壊してしまったことをきっかけに物