かつやは5月8日、「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)を国内の「かつや」で発売する。「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)過去に"売れすぎて一時休止"となったメニューが進化し、名前を変えて再登場する。ふわとろオムレツにコク深いカレーソースを合わせ、肉厚ハンバーグ、サクサクの海老フライ、ジューシーなから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、どこか懐かしい赤ウィンナーを盛り付けた