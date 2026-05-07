セブン‐イレブン･ジャパンは、カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が監修する冷凍食品の第2弾「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」を、5月12日から全国の店舗で発売する。現在は、第1弾として、カプリチョーザの看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」を販売している。第2弾では、カプリチョーザのライスコロッケを再現した。◆カプリチョーザ監修の本格ライスコロッケ価格:298円(税込32