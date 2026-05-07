【漫画】本編を読む高齢化社会が加速度的に進んでいる日本にとって、介護関係の職に就いている人はとてもありがたい存在だ。だがそう思う一方で、仕事内容に対しては「高齢者のお世話はとにかく大変そう」という印象を持っている人も多いだろう。現役ケアマネジャー（ケアマネ）の著者・ケン氏による『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常記憶に残らない個人の記憶をたどる』（ケン/KADOKAWA）は、高齢者たちとの一