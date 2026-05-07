ぶっ飛んだ介護現場に抱腹絶倒！ 個性が強すぎる高齢者たちに振り回される、現役ケアマネの実録奮闘記【書評】
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高齢化社会が加速度的に進んでいる日本にとって、介護関係の職に就いている人はとてもありがたい存在だ。だがそう思う一方で、仕事内容に対しては「高齢者のお世話はとにかく大変そう」という印象を持っている人も多いだろう。現役ケアマネジャー（ケアマネ）の著者・ケン氏による『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』（ケン/KADOKAWA）は、高齢者たちとの一筋縄ではいかないコミュニケーションがとてもユーモラスに描かれたSNS発信の作品で、介護現場に抱いていたイメージを覆すほど笑ってしまう作品だ。
そんな彼らに彼らに対してケン氏が心の中で静かにツッコミを入れるのが面白く、さらにSNS発信ならではの短いエピソードがリズミカルに展開するので、ページをめくる手が止められなくなる。また、高所で誰も届かないエアコンのコンセントがなぜか抜けているといった、ケン氏が「高齢者七不思議」と呼ぶ「高齢者あるある」に共感する人も多いだろう。
しかし、その面白さだけではなく、作品のタイトルにある「記憶に残らない個人の記憶」という視点も本作のポイントだ。どんなに不可解な言動をされても、（密かにツッコミは入れながらも）ケン氏は否定したり拒絶したりはしない。それは人生の先輩たちがこれまで何十年にもわたって積み重ねてきたかけがえのない一部分であることを知っていて、それを尊重しているからだ。
読後はきっと「介護はただの大変なお世話」ではなく、当然だが人間同士の尊い触れ合いであることを気づかせてくれるだろう。そして身近な人の老いに対する考え方が、少し違うものとなっているはずだ。
文＝坪谷佳保