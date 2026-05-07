ぶっ飛んだ介護現場に抱腹絶倒！ 個性が強すぎる高齢者たちに振り回される、現役ケアマネの実録奮闘記【書評】

ぶっ飛んだ介護現場に抱腹絶倒！ 個性が強すぎる高齢者たちに振り回される、現役ケアマネの実録奮闘記【書評】