とちぎテレビ 大型連休最終日となった６日も、栃木県内各地の観光地ではにぎわいをみせ、このうち宇都宮市にある地下の採掘場跡地を活用した施設には、多くの観光客が訪れました。 宇都宮市大谷町の観光施設「大谷資料館」です。午前９時の開館前から、駐車場には県外ナンバーなどの多くの車がみられました。 大谷資料館は、大谷石の地下採掘場跡を活用した博物館で、広さおよそ２万平方メートル、深さ３０