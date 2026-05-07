あなたは大丈夫？「揚げ油の使い回し」は毒 消化器系への深刻なダメージも 小さな子供からお年寄りまで、世代を問わずに人気の定番メニューのひとつが揚げ物。揚げたてサクサクの天ぷらやとんかつは本当においしいですよね。 火加減にさえ注意すれば、調理自体はそれほど難しくないので、ご自宅でよく楽しまれる方も多いと思います。でも、悩ましいのが調理後に出る大量の使用済み油。 一度使っただけで捨てる