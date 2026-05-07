アルインコが続伸している。１日の取引終了後に、上限を１１０万株（自己株式を除く発行済み株数の５．５１％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月７日から来年４月２７日までで、資本効率の向上を通じて株主への一層の利益還元と機動的な資本政策を遂行することが目的としている。 また、同時に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高６５２億円（前期比４