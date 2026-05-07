理想の重量配分を実現！ スポーツカー顔負けのSUVとはアルファロメオ「ステルヴィオ」は、2016年にワールドプレミアを飾ったブランド初のSUVです。車名は、アルプス山脈の険しい山岳道路「ステルヴィオ峠」に由来します。日本には2018年6月に導入され、スポーツセダン「ジュリア」と同じ「ジョルジオ・プラットフォーム」を共有する兄弟車として登場しました。【画像】超カッコイイ！ これが全長約4.7mの「“5人乗り”四駆SUV