理想の重量配分を実現！ スポーツカー顔負けのSUVとは

アルファロメオ「ステルヴィオ」は、2016年にワールドプレミアを飾ったブランド初のSUVです。車名は、アルプス山脈の険しい山岳道路「ステルヴィオ峠」に由来します。

日本には2018年6月に導入され、スポーツセダン「ジュリア」と同じ「ジョルジオ・プラットフォーム」を共有する兄弟車として登場しました。

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2023年5月の仕様変更では、フロントグリルとテールランプの意匠を変更し、フルLEDマトリクスヘッドライトを新採用しました。新しいヘッドライトは3＋3ライト構成となり、トナーレとの共通性も感じさせる表情へと進化しています。

あわせて12.3インチのデジタルクラスターメーターも採用し、インテリアの先進性も高められました。さらに2025年5月には、より求めやすい価格を実現したエントリーグレード「スプリント」が追加されています。

スプリントは19インチアルミホイールとナチュラルレザーシート、ハイグレードオーディオシステム（8スピーカー）などを装備しながら、価格（消費税込、以下同）はヴェローチェより80万円安い805万円という設定です。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1905mm×全高1680mm、ホイールベース2820mmです。国産車でいえばトヨタ「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近いサイズ感となっており、街中でも扱いやすい全長に抑えつつ、1900mmを超える全幅によってワイドで堂々としたプロポーションを誇ります。

しなやかなボディラインはSUVの中でも群を抜いたスポーティさと、Cd値0.32というトップクラスの空力性能を実現しています。

パワートレインは2種類です。ガソリンエンジンは総アルミニウム製の2リッター直列4気筒ターボで、最高出力280ps・最大トルク400Nmを発生します。

注目はディーゼルエンジンの設定です。2.2リッター直列4気筒ターボは最高出力210ps・最大トルク470Nmを発生しながら、WLTCモード燃費は15.4km／Lを達成。この数値は、プレミアムSUVとしては際立った経済性といえます。

トランスミッションは、いずれも8速ATと組み合わされ、全車フルタイム4WDの「Q4」システムを採用しています。通常は後輪に100％のトルクを配分、状況に応じて前輪へ最大50％を配分する後輪駆動ベースの走行フィールが特徴です。

走りの核心は、ジュリアと共通の前後重量配分50：50にあります。SUVでありながら理想的な重量バランスを実現したことで、重心の高さを感じさせないフラットなコーナリングが可能になっています。

加えて、アルファ ロメオ独自設計のALFA LINKサスペンションシステムが優れたハンドリングと快適性に貢献し、カーボンファイバー製ドライブシャフトなどの軽量化技術も、俊敏な走りに貢献しています。

さらにステアリングギア比はスポーツカーと同等の12：1と設定されており、わずかなステアリング操作でも狙ったラインをトレースできます。こうした走行メカニズムの組み合わせが、「SUVを運転しているとは思えない」という評価につながっています。

インテリアには12.3インチのデジタルクラスターメーターを標準装備し、走行モードを切り替えるALFA DNAドライブモードシステムも全車に備えています。

先進安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、ハイウェイアシストシステム、レーンキーピングアシストなどを全車に標準装備しています。

グレード構成と価格は、ガソリン「2.0ターボ Q4 スプリント」が805万円、ディーゼル「2.2ターボ ディーゼルQ4ヴェローチェ」が855万円、ガソリン「2.0ターボ Q4ヴェローチェ」が885万円です。

なおラインナップの頂点には、2.9リッターV6ツインターボ搭載の「クアドリフォリオ」（1430万円）も用意されます。

スポーティなハンドリングと実用的なSUVの利便性、そしてディーゼルによる高い燃費性能まで兼ね備えたステルヴィオは、走りにこだわる人が選ぶSUVとして、強烈な個性を放つ一台といえるでしょう。