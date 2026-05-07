ステップワゴン、販売店が語る人気グレードとその理由2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、ホンダ「ステップワゴン」が販売台数5万6610台を記録しました。ホンダ車では、「フリード」「ヴェゼル」に次ぐ数字となり、同社の売上を牽引していることがうかがえます。そんな人気モデルであるステップワゴンですが、現在販売店にはどのよ