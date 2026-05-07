俳優の染谷将太が主演する映画『チルド』（7月17日公開）が、7月にカナダ・モントリオールで開催される北米最大のジャンル系映画祭「ファンタジア国際映画祭」の長編コンペティション部門にあたるシュバル・ノワール・コンペティション部門に選出された。【動画】映画『チルド』ティザー本予告本作は、岩崎裕介の長編初監督作品。ベルリン国際映画祭フォーラム部門に正式出品され、日本作品として唯一、国際映画批評家連盟（FI