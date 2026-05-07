世界を震撼させた「リーマン・ショック」。多くの投資家が資産を激減させ、絶望に立ち尽くすなか、ひっそりと価値を維持し、後に10倍以上もの高騰を見せた資産がありました。それが「アンティーク・コイン」です。本記事では、田中徹郎氏の著書『資産運用の視点からみた 決定版 アンティーク・コイン投資のすべて』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、アンティーク・コインの過去の値動き事例を紹介します。リーマン・シ