◇パ・リーグソフトバンク2─10西武（2026年5月6日ベルーナドーム）1日の楽天戦で右膝に死球を受け骨挫傷のため欠場していたソフトバンクの柳田が「4番・DH」で5試合ぶりに復帰。3三振で迎えた9回にプロ初登板のルーキー堀越の155キロ直球を捉えて右越え二塁打し、プロの洗礼を浴びせた。村松野手チーフコーチは「振れるし、走れるし、問題ないと判断して復帰させた。状態はこれからじゃないかな」と語った。