［J１百年構想リーグEAST第15節］川崎 １−０ 東京V／５月６日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu個人的な印象だが、試合入場のシーン、どこかここ数試合とは異なる雰囲気が川崎にはあった。いつも真剣に臨んでいることは重々承知も、どこか引き締まった選手たちの面持ちが心に残ったのである。監督交代した直後の浦和に黒星を喫し（●０−２）、百年構想リーグでホームでも敗れていたFC東京にまたも敗戦を突きつけられる