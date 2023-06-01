クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は、シャフタール・ドネツク（ウクライナ）とのカンファレンスリーグ（ECL）準決勝のセカンドレグに向けて意気込みを述べた。6日、イギリスメディア『BBC』が同監督のコメントを伝えている。クリスタル・パレスは、4月30日に行われたシャフタール・ドネツクとのECL準決勝のファーストレグ（中立地開催）に3−1で勝利し、5月7日に決勝進出の切符を懸けた本拠地『セルハー