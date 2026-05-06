高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を5月13日に配信リリースすることを発表した。また、エースコック株式会社とコラボレーションした「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」の実施が決定し、新曲「生きてりゃいい」がオリジナルタイアップ楽曲としてキャンペーンを盛り上げる。「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められており、頑張りすぎなくていい、そして、自分を許