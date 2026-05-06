高校野球の春季山梨県大会は6日、決勝戦が行われ、山梨学院が2―1で東海大甲府に逆転勝ち。3年連続10度目の優勝を決めた。これで春季関東大会に出場する17校がすべて出揃った。東京学館浦安が初出場。水城と拓大紅陵はともに22年ぶりの出場となった。最多出場は横浜の29回。開催地の千葉は3校出場。関東大会は16日から千葉県で開幕。ZOZOマリンスタジアムなどで熱戦が繰り広げられる。出場校は次の通り。【茨城】1位・土