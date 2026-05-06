「春季高校野球大阪大会・準々決勝、大商大高１−２大阪桐蔭」（６日、大阪シティ信用金庫スタジアム）春夏通じて甲子園出場経験のない大商大高が、今春センバツ優勝の大阪桐蔭相手に接戦を繰り広げた。先発の浅岡慧投手（３年）が力投した。二回に先制点を許すも、「ストライク先行で、勝ち気なピッチングを意識しました」と以降は粘りの投球。四回は２死一、三塁となったが、藤田大翔捕手（３年）を空振り三振。八回１死一、