「春季高校野球大阪大会・準々決勝、大商大高１−２大阪桐蔭」（６日、大阪シティ信用金庫スタジアム）

春夏通じて甲子園出場経験のない大商大高が、今春センバツ優勝の大阪桐蔭相手に接戦を繰り広げた。先発の浅岡慧投手（３年）が力投した。二回に先制点を許すも、「ストライク先行で、勝ち気なピッチングを意識しました」と以降は粘りの投球。四回は２死一、三塁となったが、藤田大翔捕手（３年）を空振り三振。八回１死一、二塁では代打・黒川虎雅内野手（３年）を三塁への併殺打に仕留めた。

しかし九回、先頭の中島齊志内野手（２年）に安打を許し、藤田に犠打を決められ１死二塁のピンチに・ここまでの４打席で抑えていた能戸夢生愛外野手（３年）にサヨナラの適時中前打を浴びた。試合後、浅岡は「チームを勝たせられなかったのが一番悔しい」と肩を落とし、「投げる体力」を課題に挙げた。

それでも大阪桐蔭打線相手に８回１／３を１２安打２失点。１５６球を投げ、８者連続を含む１１個の三振を奪った。大阪桐蔭の西谷浩一監督（５６）は「真っすぐも強さありましたし、フォークとかチェンジアップとかいいところにいっていたので、なかなか（攻略は試合の）後半までかかるかなと思っていた」と明かし、能戸も「全部が同じ腕の振りで、絞りにくい球が多かった」と感想を話した。

カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップ、ツーシームと多彩な変化球を操る右腕。この日はＮＰＢ５球団のスカウトが視察に訪れた中、見せた力投だった。浅岡は進路について、「あんまり決まってない。（プロは）頭の片隅には」と明かした。