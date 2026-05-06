大人顔負けの技術を持った少年少女を5日6日と紹介しています。6日はエレクトーンが得意な秋田市の中学3年生です。国内最大規模のコンテストで13人だけが進める決勝の舞台に、去年、県勢としては8年ぶりに立ちました。一人で何役もこなす、その技を取材しました。秋田市中通にある楽器メーカー・ヤマハの音楽教室。ここで8年間、エレクトーンを習っているのが、御所野学院中学校3年のリード ジョシュ